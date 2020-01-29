هاني بن بريك يخرج من صمته ويدلي بأول تعليق على أحداث نهم ومارب ويفضح المتسببين

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يزيد بن سلمان - شبوة - وجه نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك صفعة مدوية لأبواق الإخوان حول أحداث مأرب. وقال بن بريك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يخرج لنا مهرج منذ سنوات يخدم الحوثي مع أقاربه في صنعاء يحرف البوصلة عن الفضايح (بماذا لو) معاتبا الجنوبيين والانتقالي، الانتقالي متى تأسس؟! وأنتم في العصيد خمس سنوات، الجنوبيون وصلوا الحديدة صعدة وحدود مريس وهي شمالية، تريدوننا نحرر اليمن ونقول لكم تعالوا استبدوا الجنوب واليمن".

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