شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : إستطلاع الجيش يلقي القبض على صيد حوثي ثمين بالضالع والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت مصادر عسكرية في اللواء 83 مدفعيه المرابط في مريس بالضالع عن القبض على حوثي يقوم بمهمه إستطلاع بالقرب من مواقع الجيش.
وأكدت المصادر أن وحدة المراقبة في اللواء 83 مدفعية القت القبض على المتحوث الشمري أثناء ماكان يقوم في مهمة استطلاعية قبالة موقع ذنب الحمار عاشة العيون الساهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : إستطلاع الجيش يلقي القبض على صيد حوثي ثمين بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.