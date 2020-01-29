شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : إستطلاع الجيش يلقي القبض على صيد حوثي ثمين بالضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت مصادر عسكرية في اللواء 83 مدفعيه المرابط في مريس بالضالع عن القبض على حوثي يقوم بمهمه إستطلاع بالقرب من مواقع الجيش.

وأكدت المصادر أن وحدة المراقبة في اللواء 83 مدفعية القت القبض على المتحوث الشمري أثناء ماكان يقوم في مهمة استطلاعية قبالة موقع ذنب الحمار عاشة العيون الساهرة.