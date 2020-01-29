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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلمان للإغاثة يسلم معدات طبية لعدد محافظات الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
الخليج 365 - متابعات
سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة البيضاء معدات طبية خاصة بقسم العناية المركزة، لتوزيعها في عدة محافظات.
وثمن مدير مكتب الوزارة بالبيضاء الدكتور فايز صالح الوحيشي الدعم النوعي المقدم من المركز للمحافظة، مبينا أن المعدات الطبية المقدمة ستسهم في تحسين الوضع الصحي في محافظة البيضاء والتخفيف من معاناة الأهالي والنازحين.
وقالت منسقة البرنامج الصحي لمركز الملك سلمان للإغاثة بعدن إشراق الغوري إنه جرى تسليم أجهزة خاصة للعمليات الصغرى وأجهزة مناظير طبية ولوازم أخرى متعلقة بالعمليات الجراحية، يشمل 5 محافظات يمنية هي عدن والبيضاء ومأرب وتعز والحديدة، موضحة أن الدعم يأتي في إطار اهتمام المركز بتحسين خدمات القطاع الصحي في اليمن.
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