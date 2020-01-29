الحزام الامني يعقب على عودة الدراجات النارية بالشيخ عثمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

الخليج 365 - عدن

عقبت قوات الحزام الامني على خبر تداولته بعض المواقع الالكترونية حول عودة انتشار الدراجات النارية بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن .



وقالت قوات الحزام الامني في تعقيبها:طالعتنا بعض المواقع الإخبارية بتصريح مجهول منسوب لمصدر مسؤول في قوات الحزام الأمني حد قولهم.

وورد في الخبر بإن الدراجات النارية عادت للحركة في الشيخ عثمان وان اسباب ذلك تعود إلى وقف مخصصات البترول عن قوات الحزام الأمني.

Advertisements

وابدت قوات الحزام الامني في تعقيبها استغرابها من نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة وتصريحات يتم نسبها لمسؤولين في قوات الحزام الأمني بعدن .

واكدت أن الحملة الأمنية لمنع الدراجات النارية نجحت نجاح كبير بمديرية الشيخ عثمان وباقي مديريات العاصمة عدن.

وأشارت أن جهود قيادة التحالف بعدن متواصله ومستمرة بدعم التكامل الأمني مع القطاعات الأمنية لمواصلة تعقب المخالفات ومرتكبيها وتقديمهم للجهات المعنية .

وشددت على وسائل الإعلام أن تستقي المعلومات من مصادرها الرسمية والا يتم الاعتماد على مصادر مجهولة, مالم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يقوم بنشر أخبار غير صحيحة ضد قوات الدعم والاسناد والحزام الأمني.