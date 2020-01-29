شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نقابة المهن التعليمية بمديرية دوعن تصدر البيان الثاني.. وتؤكد استمرار الاضراب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

الخليج 365 - دوعن

اصدرت نقابة المهن التعليمية والتربويه بمديرية دوعن بيانا لها عقب لقائها امس برئاسة رئيس فرع نقابة المهن التعليمية بالمديرية و بحضور جمع من أعضاء النقابة و مندوبي بعض مدارس المديرية بالبيان الذي تحصل موقع تاربة اليوم على نسخة منه ننشره كما ورد



وفيما يلي ننشر نص البيان

بيان رقم ( ٢ )

الحمد لله العدل الحق المبين القائل في دستور الأمة أجمعين *﴿..فأَوفُوا الكَيلَ وَالميزانَ وَلا تَبخَسُوا النّاسَ أَشياءَهُم وَلا تُفسِدوا فِي الأَرضِ بَعدَ إِصلاحِها ذلِكُم خَيرٌ لَكُم إِن كُنتُم مُؤمِنينَ﴾*

[الأعراف: ٨٥]

و الصلاة و السلام على قائد النصر العظيم المبعوث رحمة للعالمين و على آله و صحبه أجمعين ، القائل *(إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فلْيطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم)* [متفق عليه]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

و بعد :

فقد تم مساء أمس الثلاثاء ٣ /٦/ ١٤٤١ هـ الموافق ٢٨ /١/ ٢٠٢٠م عقد لقاء برئاسة رئيس فرع نقابة المهن التعليمية بالمديرية و بحضور جمع من أعضاء النقابة و مندوبي بعض مدارس المديرية و بعد نقاش مستفيض خرج الجميع بالنقاط التالية :

١. التأكيد على استمرارية الإضراب حتى تنفيذ المطالب الحقوقية المشروعة و التي قد وعدت بها الحكومة و ماطلت في تنفيذها رغم تفاقم الأوضاع المعيشية يوما بعد يوم.

٢. دعوة مدراء المدارس و بقية المعلمين و الذين لم ينضموا بعد إلى الإضراب ، ندعوهم بحق نصرة المظلوم أن ينضموا إلى ركب إخوانهم في المطالبة السلمية و القانونية و بطريقة حضارية ولأجل المحافظة على لحمة الجسد التربوي و وحدة الصف و الكلمة.

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٣. دعوة السلطة المحلية و مكتب التربية و اللجان المجتمعية بالخروج عن صمتها وتحريك ملف القضية مع الجهات المسؤولة لسرعة تلبية طلباتنا الحقوقية و إنقاذ واقع أبناءنا الطلاب.

٤. ندعوا كافة الإخوة المعلمين المضربين و إن قلَّ عددهم ببعض المدارس إلى التحلي بالصبر و الصمود لما لذلك من الأثر الكبير في تأخير الرفع بالنتيجة العامة للمدرسه الأمر الذي يعتبر إضرابا للمدرسة ككل.

٥. نناشد أوليا أمور الطلاب الوقوف إلى جانب إخوانهم المعلمين و عدم الدفع بأبناءهم من أجل حصة أو حصتين مثل مديريات الوادي والصحراء ومحافظة عدن ويافع وغيرها كما نناشدهم بعدم الضغط على المعلم الذي يطالب بحقوقه لأن نجاحه في انتزاع حقوقه يعد خطوة نحو أوضاع تعليمية مثالية ولاجل ذلك فنرجوا منكم مطالبة ادارة التربية والتعليم بتوفير الكتاب المدرسي و توظيف المعلم المؤهل من أبناء المديرية ولن يتأتى ذلك إلا بالتفاف الجميع و تكاتفهم.

٦. بعد التواصل مع الأستاذ حسين حميدة رئيس نقابة المعلمين الجنوبيين بالعاصمة عدن و الذي أكد أن هناك أخبار مبشرة في القريب العاجل ، كما تم التواصل بالاستاذ صالح عكار والذي اكد انهم في تواصل مع مندوبي النقابة بالمحافظات المحرره واتخاذ الاجراءات المناسبة .

٧. اتفف الحاضرون على التصعيد في حالة تهميش الحكومة لمطالبنا العادلة ومن انواع التصعيد عمل وقفة احتجاجية امام مكتب التربية بدوعن ثم التحرك للمدير العام بالمديريه وتسليمه نسخه من طلبتنا المشروعه والحقوقيه ليتم الإعلان عن موعدها الاسبوع القادم إن دعت الحاجة.

و نختم بقول أبي القاسم الشابي :

إذا الشعب يوماً أراد الحياة

فلابد أن يستجيب القدر

و الله ولي التوفيق و القادر عليه.

صادر عن فرع نقابة المهن التعليمية والتربوية بمديرية دوعن