مدير عام الريدة و قصيعر يناقش آلية توزيع إغاثات الهلال الأحمر الإماراتي مع مندوبي المناطق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

ناقش مدير عام مديرية الريدة و قصيعر العقيد صالح حسن العمقي، مع مندوبين المناطق بالمديرية، اليوم، آلية توزيع الإغاثة الممول من الهلال الأحمر الإماراتي.



ووجه المدير العام للمديرية في بداية الاجتماع الشكر لمندوبي المناطق بالمديرية على جهودهم المبذولة في خدمة المجتمع، وتذليل الصعاب وحل الكثير من المشكلات، ومتابعة السلطة لمتطلبات المجتمع، والمساهمة الفاعلة في حصر الأسر ، ووقوفهم الدائم والمساند للسلطة.

وأوضح المدير العام الآلية المتبعة في توزيع الإغاثة الحالية والملزم اتباعها بكل صدق وشفافية، كون الكمية لانعرف عددها ، والمديرية مترامية الأطراف وعدد الأسر كبير ، معتبراً أنها تجربة لمندوبي المناطق ، لأن النجاح في التوزيع وفقاً للضوابط سيودي إلى زيادة الكمية.

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وقال العمقي: "إننا في السلطة اعتمادنا عليكم بعد الله، فمهمتنا التيسير والمساعدة لإنجاح المشروع، وهذا مهم جداً بالنسبة لنا، خصوصاً أننا عانينا من عدم وجود تلك الإغاثات، لذلك يجب أن يكون التوزيع للأسر الأكثر حاجة بكل مصداقية ووضوح وعدم تكرار الأسر مع بقية المنظمات، وتعد الكشوفات على آلية معينة ..

1- الفقراء و المطلقات الأرامل وبدون عمل والعجزة

2- الظروف المتوسطة و الدخل المحدود

3 - عامة الناس

وأي قصور في عدم الإلتزام سيحرم الحي من تلك الإغاثة، لأننا لن نسمح بأي قصور كي لا نحرم المديرية ككل..وأضاف المدير العام أن "ثقة السلطة بكم كبيرة .

وقدم المدير العام شكره وتقديره للمندوبين الهلال الأحمر الإماراتي، والشكر لمندوبي المناطق بالمديرية، متمنياً للجميع المزيد من خدمة مواطني المديرية.