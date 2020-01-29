مدير عام الريدة و قصيعر في زيارة تفقدية إلى مؤسسة الكهرباء و المياه بالمديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

الخليج 365 - قصيعر

أجرى مدير عام مديرية الريدة و قصيعر العقيد صالح حسن العمقي صباح اليوم، زيارة تفقدية للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمديرية و إلتقى بمدير الفرع الأستاذ عمر أحمد الجفري وذلك للإطلاع على أعمال وأنشطة الفرع والتعرف على استعدادهم لمواجهة الصيف المقبل والتغلب على انقطاع المياه و معرفة احتياجات الفرع المشاكل والصعوبات التي تواجههم.



و قد تم مناقشة احتياجات الفرع لبعض المشاريع التي ستنفذ مستقبلاً ووعد المدير العام بمتابعة السلطة المحلية بالمحافظة لتوفير احتياجاتهم .. ووجه إدارة الفرع بالمتابعة واستمرار خدمة المياه مقدماً شكره لهم وحثهم على بذل مزيداً من الجهود لتحسين الأداء والاستمرارية في العمل.

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وعلى صعيد متصل تم النزول إلى مؤسسة الكهرباء وذلك للاطلاع على الأمكانيات والتعرف على ما ستقدمة المؤسسة لمواجهة فصل الصيف والتخفيف من معاناة المواطنين.

كان في استقبال المدير العام ، مدير فرع الكهرباء بالمديرية الأستاذ هاني سالم السقطري ، واستمع العمقي من مدير الفرع إلى استعدادهم لمواجهة انقطاع الكهرباء خلال الصيف وتعرف على احتياجاتهم والصعوبات التي تواجه المهندسين في عملهم ، وحث العقيد صالح حسن إدارة فرع الكهرباء بالمتابعة المستمرة لاستمرار خدمة الكهرباء .

وخلال اللقاء وعد العقيد العمقي بمتابعة السلطة بالمحافظة الاستكمال خط ربط كهرباء المديرية بمحطة المحافظة.

وخلال النزول تم تفقد محطة توليد الكهرباء بالمديرية وكان في استقباله مدير المحطة سعيد بازياد واطلع على احتياجات المحطة والصعوبات التي تواجههم .. ووجه ببذل الجهود والأستعداد والجاهزية الكاملة لمواجهة زيادة الاحمال لتفادي الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ووعد بمتابعة الجهات المعنية وتكثيف المساعي والجهود في سبيل توفير الاحتياجات اللازمة وكل ما من شانه الأسهام في إستمرارية التيار الكهربائي.