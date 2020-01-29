"الخليج 365" يجري جولة ليلية في شرج باسالم بالمكلا.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

الخليج 365 - خاص

يعتبر "شرج باسالم"، واحد من أهم الأسواق الحيوية في مدينة المكلا، التي لا زالت تحاكي الزمن الجميل.



وفي سوق الشرج بالمكلا، يوجد مئات الباعة من مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي جعل منه سوقا يرتاده أبناء حضرموت لشراء ما يجتاجونه.

وبالرغم من صغر حجم السوق، الذي يعد الأول في ساحل حضرموت؛ إلا أنك تجد فيه كل ما تحتاجه من مستلزمات حياتية، الكترونية، جامعية، ووجبات سريعة، وأخرى شعبية.

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إلى ذلك وبفعل الأجواء الشتوية، فإن البطاطس المسلوقة تفوح رائحتها في سوق الشرج، ويقبل المواطنون على شرائها، وتناولها مع مقبلاتها الشهية؛ لتجديد النشاط والشعور بالدفء.

والتقطت عدسة “الخليج 365“ خلال تجولها في سوق الشرج - صورا للمكسرات والوجبات الخفيفة التي يقبل على شرائها الأطفال والكبار في المكلا.

ويعد الحنظل، والزعقة (البيضاء) من أكثر ما يقبل الحضارم على شرائهما، إما للتسلية او لتقديمهما في مجالسهم، التي لا يخلو أي بيت حضرمي منهما.