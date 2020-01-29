شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : تغير مفاجئ وكبير في اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ..."مباشر من محلات الصرافة في صنعاء وعدن " والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ينشر "السلام نيوز" آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صعاء وعدن، اليوم الأربعاء، 29/كانون الثاني/2020، والتي جاءت على النحو التالي: عدن السعودي 168 شراء 170 بيع دولار 638 شراء 646 بيع Advertisements صنعاء السعودي 156 شراء 156.5 بيع دولار 591 شراء 595 بيع

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