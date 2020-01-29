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عاجل : تغير مفاجئ وكبير في اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ..."مباشر من محلات الصرافة في صنعاء وعدن "

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يزيد بن سلمان - شبوة - ينشر "السلام نيوز" آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صعاء وعدن، اليوم الأربعاء، 29/كانون الثاني/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

عدن

السعودي

168 شراء

170 بيع

 

دولار

638 شراء

646 بيع

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صنعاء

السعودي

156 شراء

156.5 بيع

 

دولار

591 شراء

595 بيع

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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