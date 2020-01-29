شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تكشف عن شرطها للإفراج عن الصبيحي وشقيق هادي ورجب وقحطان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مليشيا الحوثي عن شرطها للإفراج عن وزير الدفاع الاسبق حمود الصبيحي وشقيق الرئيس عبدربه منصور هادي .

وعرض رئيس لجنة الأسرى التابعة للمليشيا "عبدالقادر المرتضى" ما قال إنها مبادرة جديدة للإفراج عن الاسرى , مؤكدا التعامل مع هذا الملف تعاملا إنسانيا.

ونقلت صحيفة "اليمن" الصادرة من صنعاء, الاربعاء , عن المرتضى ان هناك مطالبات بالإفراج عن القيادات الاربعة الكبار (محمود الصبيحي وناصر منصور وفيصل رجب ومحمد قحطان ).

وتابع : نحن من جانبنا أكدنا لهم في الكثير من المناسبات والمفاوضات بأننا جاهزون لإطلاق سراح جميع الأسرى سواءً كانوا قيادات أو أفراد مقابل أن يفرج الطرف الآخر على جميع أسرانا.