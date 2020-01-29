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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفيرة بلادنا لدى وارسو تستعرض مع مسؤول بولندي انتهاكات المليشيا ضد ابناء الشعب اليمني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
استعرضت سفيرة بلادنا لدى وارسو الدكتورة ميرفت مجلي ،اليوم ، مع رئيس دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالخارجية البولندية بشيمسواف بوباك انتهاكات المليشيا الحوثية المستمرة ضد ابناء الشعب اليمني.
ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، أشارت السفير مجلي الى استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية للمصلين من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية بمحافظة مأرب والذي اسفر عن استشهاد اكثر من 100 واصابة ما يقارب الـ 150 شخصا..مشيراً الى ان تصعيد الميليشيات الحوثية هي رسالة واضحة للمجتمع الدولي برفضها لخطوات إحلال السلام.
واكدت حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على احلال السلام المبني على المرجعيات الاساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار رقم 2216..مشيرة الى أن حكومة بلادنا وفي سبيل رفع المعاناة عن المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية وافقت مؤخراً على السماح بفتح مطار صنعاء لنقل الحالات المرضية الحرجة للعلاج في الخارج.
من جانبه جدد المسؤول البولندي دعم بلاده للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لإحلال السلام وانهاء الانقلاب الحوثي والذي يهدد أمن المنطقة والملاحة الدولية بصورة كبيرة..مؤكداً ان بولندا تؤيد كافة جهود المبعوث الاممي نحو إحلال السلام في اليمن.
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