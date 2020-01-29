أبرز عناوين “اليمن العربي” في الفترة الصباحية ليومنا الأربعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020 الخليج 365 ـ خاص ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمن ليومنا هذا الأربعاء، 29/كانون الثاني/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ عدن.. مركز الاطراف الصناعية يتسلم شحنة من الاطراف الصناعية لثلاث محافظات https://www.elyamnelaraby.com/455105 ـ عدة غارات للتحالف على مواقع للمليشيا جنوب صنعاء والنيران تتصاعد https://www.elyamnelaraby.com/455098 ـ تعرف على النشرة التحذيرية المتوقعة خلال الـ24ـساعة القادمة https://www.elyamnelaraby.com/455091 ـ عاجل.. طيران التحالف يُحلق في أجواء صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/455080 ـ مصادر: خيانة إخوانية تسببت في سقوط نهم وإضاعة مكاسب عسكرية Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/455073 ـ أبين.. اختفاء 3 صيادين في بندر أحور https://www.elyamnelaraby.com/455069 ـ صعد.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في شدا الحدودية https://www.elyamnelaraby.com/455063 ـ المليشيا تفرض جبايات كبيرة على تجار مدينة إب https://www.elyamnelaraby.com/455062 ـ صنعاء.. العثور على جثة شاب في حرم الجامعة بعد يوم من اختفائه https://www.elyamnelaraby.com/455059 ـ "تيليمن": إصلاح الكابل البحري التالف سيستغرق فترة زمنية طويلة https://www.elyamnelaraby.com/455044 # عدن # الخليج 365 # التحالف # طيران التحالف # . # صنعاء # إب # أبين # طيران # مقاتلات # سقوط # خيانة

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