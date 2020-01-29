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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن.. مركز الاطراف الصناعية يتسلم شحنة من الاطراف الصناعية لثلاث محافظات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
تسلم مركز الاطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، شحنة من الاطراف الصناعية ،ضمن مشروع مساعدة الضحايا من الاطفال المتضررين من النزاعات ، مقدمة من منظمة اليونيسيف.
ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، أوضح مدير الخدمات الصحية بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالرقيب محريز،بان الشحنة تشمل ثلاث شاحنات مخصصة لمراكز الاطراف بمحافظات عدن وتعز وصنعاء، والذي يستفيذ منها الاطفال الاقل من خمسة عشر عاماً ..مشيداً بالدعم المقدم من منظمة اليونيسيف ضمن انشطة المشروع الذي يستهدف ضحايا الاطفال في اليمن من الحرب.
من جانبه استعرض رئيس مركز الاطراف الصناعية والعلاج الطبيعي عبدالله القوسي، آلية المتبعة في توزيع شحنات الاطراف..لافتاً الى ان مشروع "مساعدات الاطفال من ضحايا النزاعات المسلحة" الذي ينفذه المركز بدعم اليونيسيف يقدم خدماته من الاطراف الصناعية البديلة وعملية العلاج الطبيعي والتدريب عليها اضافة الى التكفل بمراحل العلاج والاقامة للاسر ضحايا الاطفال المستفيذين من المشروع بما يسهم من اندماجهم بالمجتمع.
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