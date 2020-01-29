شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدة غارات للتحالف على مواقع للمليشيا جنوب صنعاء والنيران تتصاعد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020 صنعاء - الخليج 365 شن طيران التحالف العربي، الأربعاء، عدة غارات على مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي جنوب صنعاء.

Advertisements وأوضح سكان محليون، بأن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية شن غارات استهدفت مواقع للحوثيين في معسكر ريمة حميد الواقع في إطار مديرية سنحان جنوب صنعاء. وشوهدت الحريق يتصاعد في معسكر ” ريمة حميد ” وعربات الإطفاء تهرع إلى مكان الحادث

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