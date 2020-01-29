فرضت مليشيات الحوثي الانقلابية، اتاوات مالية جديدة على طلاب مدارس الحديدة، تحت مسمى مجهود حربي لدعم حربها ضد اليمنيين.



وحصل "يمن شباب نت"، على صورة إعلان من مكتب التربية في محافظة الحديدة، يلزم المدارس بفرض ألف ريال كحد أدنى على كل طالب مقابل دعم ما يمسى بالمجهود الحربي.



وفرضت مليشيا الحوثي الانقلابية، على مدى العام الدراسي، اتاوات مالية متعددة على طلاب المدارس تحت مسميات ومناسبات مختلفة الأمر الذي أثقل من كاهل الطلاب وأولياء ألأمور الذين اضطر كثير منهم إلى إخراج أبنائهم من المدارس والحاقهم بسوق العمل تحت ضغوطات الحياة وصعوبة الظروف المعيشية.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تفرض "مجهود حربي" على طلاب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.