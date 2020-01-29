تعرف على النشرة التحذيرية المتوقعة خلال الـ24ـساعة القادمة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
عدن - الخليج 365
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن النشرة التحذيرية المتوقعة خلال ال 24ـساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.
وبحسب المركز، فإن درجات الحرارة الصغرى المسجلة صباح يوم الاربعاء 29/01/2020م في بعض محطات الرصد الجوي:
المدينة سيئون1.7 عمران3.4 صنعاء 3.6 ذمار4.0 السدة 7.2إب10
وتشير خرائط الطقس السطحية والعلوية المحللة في المركز الوطني للأرصاد والنماذج العددية المعتمدة الى استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على مناطق واسعة من اليمن
ومن المتوقع ان تكون الاجواء باردة الى شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وكذلك المناطق الصحراوية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى في المناطق الصحراوية خلال ال24ساعة القادمة.
وحذر المركز الوطني للأرصاد، كبار السن والأطفال بارتداء الملابس الشتوية مع التدفئة المناسبة اثناء الليل والصباح الباكر في المناطق الباردة، والمزارعين بتغطية المزروعات وعدم سقيها.
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