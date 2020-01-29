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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبين.. اختفاء 3 صيادين في بندر أحور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
الخليج 365 ـ أبين
اختفى ثلاثة صيادين، الليلة الماضية، بعد رحلة صيد بالقرب من بندر أحور جنوب شرق محافظة أبين (جنوب البلاد).
وقال مصدر محلي إن علي عبدالله حسن ونجله، إضافة إلى فوزي ابوبكر خميس ذهبوا في رحلة صيد من بندر مدينة أحور الساحلية على متن قارب اصطياد صغير لكنهم لم يعودوا حتى الآن.
وذكر المصدر ان أقارب الصيادين الثلاثة والسكان المحليين في مدينة أحور قاموا بعمليات بحث شاملة في البحر لكنهم لم يعثروا عليهم حتى الآن.
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