شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعد.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في شدا الحدودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 29/كانون الثاني/2020، مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والمتمردين

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