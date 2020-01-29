شكرا لمتابعة خبر عن هل تعرفون.. المتجنس الإماراتي وسيم يوسف هاذا هو شاهدو كيف يغني ويرقص الراب..( تفاصيل + فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي فيديو جديد للداعية المتجنس الإماراتي، الأردني الأصل و الذي تنازل عن جنسيته الأردنية بعدما عرض عليه بن زايد الجنسية الإماراتية تنفيذا لرغبة والدته التي عجبها بعد أن فسر لها حلما كانت قد حلمته.
الفيديو تحول جديد لشيخ الشيطان بن زايد، فقد تحول لغناء الراب و الرقص، وهو لم يبعد كثيرا عن أسلوبه في الدعوة للإسلام، الذي يحمل الرقص على الكلمات أيضا و الشتائم لكل من يخالف سياسة الشيطان بن زايد.
جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:
عاجل دقت ساعة الصفر : اللواء سلطان العرادة يعلن جاهزية مارب للزحف نحو العاصمة صنعاء ويصارح الجميع بموقف السعودية من انطلاق عملية تحرير صنعاء
عاجل : اخيرآ أمريكا تعطي الضوء ألاخضر للشرعية للقضاء على الحوثي.. ووشنطن تبعث قائد القيادة المركزية الى السعودية وهذا ما وعد به الجنرال الأمريكي للرئيس هادي (تفاصيل حصرية)
وردنا الان : خبر سار بشان الجوازات الصادرة من العاصمة صنعاء
توكل كرمان تثير سخرية عارمة في جميع مواقع التواصل الاجتماعى .. بمنصبها الجديد
وحتى لا يتهم الدبور بالكذب وإثارة الفتنة ومشاعر الشياطين حول العالم، الفيديو مركب نعم، ولكن بشكل ساخر ونجح النشطاء بتركيبة بطريقة تناسب وسيم يوسف بشكل كامل.
متعلقات
ليلة ساخنة ومواجهات غير مسبوقة .. كانت على الحوثيين من العاصمة صنعاء حتي الجوف ومارب والمعارك مستمرة حتي الحظة.. (تفاصيل عاجلة)
عاجل وخطير للغايه: خصروف يصعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر ويهز كل اركان الشرعية ويعترف رسميا بأن الحوثيين حققو نصر ساحق على جبهة نهم ويحدد سبب هزيمة الشرعية" تفاصيل طارئه"
وردنا الان : دولة عربية كبير تباغت الجميع وتطالب في مليار مسلم لرفع الراية البيضاء والاستسلام والخضوع للامر الواقع لتسليم القدس الشريف لليهود بابرها ولة قوية (تفاصيل)
وردنا الان : لاول مرة منذ مصرعه الرئيس هادي يباغت اكبر قائد عسكري أمريكي ويكشف رأيه بكل وضوح عن مقتل قاسم سليماني وكيف انعكس الامر كارثيا على الوضع على اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر هل تعرفون.. المتجنس الإماراتي وسيم يوسف هاذا هو شاهدو كيف يغني ويرقص الراب..( تفاصيل + فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.