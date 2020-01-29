شكرا لمتابعة خبر عن هل تعرفون.. المتجنس الإماراتي وسيم يوسف هاذا هو شاهدو كيف يغني ويرقص الراب..( تفاصيل + فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي فيديو جديد للداعية المتجنس الإماراتي، الأردني الأصل و الذي تنازل عن جنسيته الأردنية بعدما عرض عليه بن زايد الجنسية الإماراتية تنفيذا لرغبة والدته التي عجبها بعد أن فسر لها حلما كانت قد حلمته.

الفيديو تحول جديد لشيخ الشيطان بن زايد، فقد تحول لغناء الراب و الرقص، وهو لم يبعد كثيرا عن أسلوبه في الدعوة للإسلام، الذي يحمل الرقص على الكلمات أيضا و الشتائم لكل من يخالف سياسة الشيطان بن زايد.

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وحتى لا يتهم الدبور بالكذب وإثارة الفتنة ومشاعر الشياطين حول العالم، الفيديو مركب نعم، ولكن بشكل ساخر ونجح النشطاء بتركيبة بطريقة تناسب وسيم يوسف بشكل كامل.