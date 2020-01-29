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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..اجهزة الامن القطرية تقبض قبل قليل على المذيع فيصل القاسم، وفناة الجزيرة توقفه عن العمل( شاهد ماقاله فيصل القاسم واثار جنون امير قطر الشيخ تميم )

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