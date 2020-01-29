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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تفرض جبايات كبيرة على تجار مدينة إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية جبايات مالية كبيرة على التجار في محافظة إب، وسط اليمن.
وذكرت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي فرضت جباياتها المالية على التجار تحت مسميات عدة تهدف لابتزازهم ونهبهم واستفزاز المستثمرين الذين غادر الكثير منهم البلاد.
وتابعت المصادر، أن مليشيا الحوثي فرضت ضرائب على المركز التجاري "ون مول" 140 مليون ريال وجبايات أخرى بمبلغ 159 مليون ريال في واحدة من أبرز تجليات جنون المليشيا لنهبها أموال التجار ومصادرتها بمسميات عدة.
وفي موضوع آخر أقدمت مليشيا الحوثي على اختطاف عدد من المواطنين وزجت بهم في سجن تابع لها بمكتب الأوقاف بالمحافظة
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