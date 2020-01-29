اخبار الخليج / اخبار اليمن

المليشيا تفرض جبايات كبيرة على تجار مدينة إب

0 نشر
اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تفرض جبايات كبيرة على تجار مدينة إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

المليشيا تفرض جبايات كبيرة على تجار مدينة إب

الخليج 365 ـ متابعات

فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية جبايات مالية كبيرة على التجار في محافظة إب، وسط اليمن.

 

Advertisements

وذكرت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي فرضت جباياتها المالية على التجار تحت مسميات عدة تهدف لابتزازهم ونهبهم واستفزاز المستثمرين الذين غادر الكثير منهم البلاد.

 

وتابعت المصادر، أن مليشيا الحوثي فرضت ضرائب على المركز التجاري "ون مول" 140 مليون ريال وجبايات أخرى بمبلغ 159 مليون ريال في واحدة من أبرز تجليات جنون المليشيا لنهبها أموال التجار ومصادرتها بمسميات عدة.

 

وفي موضوع آخر أقدمت مليشيا الحوثي على اختطاف عدد من المواطنين وزجت بهم في سجن تابع لها بمكتب الأوقاف بالمحافظة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المليشيا تفرض جبايات كبيرة على تجار مدينة إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا