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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس شعب حضرموت: حصدنا أهم بطولة على المستوى الوطني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
الخليج 365 ـ حضرموت
أشاد رئيس نادي شعب حضرموت، عمر بن مرضاح، بناديه الذي توج ببطولة دوري أندية الجمهورية 2019 ـ 2020. وقالت: أنها لحظة تاريخية، لطالما حلم بها كل لاعب ومشجع وعاشق لنوارس حضرموت، لحظة تتويجه ولأول مرة؛ بطلا لدوري أندية الجمهورية للعام 2019-2020م.
وتابع: يعلم الله والناس القريبين منا، الجهود التي بذلها الطاقم الإداري منذ توليه مهام قيادة النوارس، ونستطيع القول الآن :"الحمدلله الذي وفقنا في تحقيق ماكنا نصبو إليه طيلة عام كامل، عبر حصد أهم بطولة في تاريخ سفير حضرموت على المستوى الوطني ".
وأضاف: أغتنمها فرصة لتقديم الشكر والعرفان لكل اللاعبين والطاقم الإداري والفني والطبي والخدماتي، وفاكهة البطوله جمهورنا الذي أعطانا دفعة كبيرة وآمن بنا عبر مكوثه نحو الأسبوعين في وادي حضرموت لمساندة النادي، ولكباتنه وقيادة النوارس الذين حضروا بقوة لدعم ابنائهم في سيئون، ولكل من قدم الدعم والتهانئ والتبريكات للنادي، وبإذن الله من نجاح إلى نجاح آخر، وبداية طيبة لعام جديد
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