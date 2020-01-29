شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020 أبو ظبي - الخليج 365 أعلنت الإمارات العربية المتحدة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.

Advertisements وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية. وبحسب وكالة "وام"، فإن وزارة الصحة" الإماراتية ذكرت أن مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات لفيروس كورونا الجديد .. وأشارت إلى أن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق

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