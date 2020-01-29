شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تفرض جبايات مالية كبيرة على التجار في إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020 Advertisements إب - الخليج 365 تواصل مليشيا الحوثي بمحافظة إب وسط اليمن، فرض جباياتها المالية على التجار وأصحاب المحلات التجارية تحت مسميات عدة تهدف لإبتزازهم ونهبهم وتطفيش المستثمرين الذين غادر الكثير منهم البلاد.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي فرضت ضرائب على المركز التجاري "ون مول" 140 مليون ريال وجبايات أخرى بمبلغ 159 مليون ريال في واحدة من أبرز تجليات جنون المليشيا لنهبها أموال التجار ومصادرتها بمسميات عدة. وفي موضوع آخر خطفت مليشيا الحوثي عدد من المواطنين وزجت بهم في سجن تابع لها بمكتب الأوقاف بالمحافظة والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.

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