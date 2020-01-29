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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيات الحوثي تقصف القرى السكنية في الدريهمي الأربعاء 29 يناير 2020 قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الثلاثاء، القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بالقذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة.

وأفادت مصادر عسكرية، أن المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية شرق المدينة مستخدمة ،قذائف مدفعية B10 وقذائف مدفعية الهاون الثقيلة عيار 120 . Advertisements وأضافت المصادر، أن قناصة المليشيات قامت بإطلاق النار صوب منازل المواطنين خلال ساعات النهار بشكل هستيري . وذكرت المصادر أن المليشيات استهدفت مزارع المواطنين جنوب الدريهمي مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وأسلحة الدوشكا عيار 12.7 وسلاح معدل البيكا.

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