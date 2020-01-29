شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : لاول مرة منذ مصرعه الرئيس هادي يباغت اكبر قائد عسكري أمريكي ويكشف رأيه بكل وضوح عن مقتل قاسم سليماني وكيف انعكس الامر كارثيا على الوضع على اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ليلة ساخنة ومواجهات غير مسبوقة .. كانت على الحوثيين من العاصمة صنعاء حتي الجوف ومارب والمعارك مستمرة حتي الحظة.. (تفاصيل عاجلة) عاجل وخطير للغايه: خصروف يصعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر ويهز كل اركان الشرعية ويعترف رسميا بأن الحوثيين حققو نصر ساحق على جبهة نهم ويحدد سبب هزيمة الشرعية" تفاصيل طارئه" وردنا الان : دولة عربية كبير تباغت الجميع وتطالب في مليار مسلم لرفع الراية البيضاء والاستسلام والخضوع للامر الواقع لتسليم القدس الشريف لليهود بابرها ولة قوية (تفاصيل) وزير الدفاع وقائد قوات التحالف العربي من خطوط الأمامية لجبهات في ”نهم“.. يفقدوا المواقع وعقدوا اجتماعا بعدد من القيادات العسكرية بزحف نحو العاصمة صنعاء

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