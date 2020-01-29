شكرا لمتابعة خبر عن خطير جدا..خصروف يصعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر ويهز كل اركان الشرعية ويعترف رسميا بأن الحوثيين حققوا نصر ساحق في نهم ويحدد سبب هزيمة الشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - خطير جدا..خصروف يصعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر ويهز كل اركان الشرعية ويعترف رسميا بأن الحوثيين حققوا نصر ساحق في نهم ويحدد سبب هزيمة الشرعية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطير جدا..خصروف يصعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر ويهز كل اركان الشرعية ويعترف رسميا بأن الحوثيين حققوا نصر ساحق في نهم ويحدد سبب هزيمة الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.