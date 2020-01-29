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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خطة عمل لمجابهة فيروس كورونا بمطار عدن الدولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خطة عمل لمجابهة فيروس كورونا بمطار عدن الدولي
الأربعاء 29 يناير 2020
الخليج 365
ناقش اجتماع عقد أمس ، خطة عمل لمجابهة فيروس كورونا بمطار عدن الدولي والعمل علی حماية اليمن من دخول وانتشار الفيروس وتطبيق اللوائح الصحية الدولية.
وقرر الاجتماع، إقامة محجر مؤقت في مطار عدن وتجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة، وتجهيز المطار بالكيمرات الحرارية الليزرية والتيرمومترات الحرارية التي تستطيع اكتشاف حالات الارتفاع في درجات الحرارة.
وأوصى الاجتماع، جميع العاملين في المطار باتخاذ التدابير الاحترازية وارتداء الكمامات.
وشدد الاجتماع، علی ضرورة إلزام شركات الطيران بضرورة تفعيل الإقرار الصحي من قِبل المسافرين وتعزيز الدور التوعوي للمسافرين في جوانب النظافة الشخصية.
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