شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية: جهود كبيرة للإمارات والسعودية في مكافحة الكوليرا باليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذرت منظمة الصحة العالمية، من انتشار حالات الكوليرا في اليمن، موضحة أنه سُجل نحو 1.3 مليون حالة اشتباه بالمرض.



وقالت المنظمة في بيان لها، إنه تضافرت جهود منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة و الإمارات العربية المتحدة في مكافحة هذا المرض وسط المجتمعات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالكوليرا من خلال مشروع إمداد.

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