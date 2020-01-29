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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في وقت قياسي.. القبض على 3 تشكيلات عصابية متخصصة في السرقة بالمكلا
الأربعاء 29 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمكلا، من إلقاء القبض على 3 تشكيلات عصابية متخصصة في السرقة.
وقال مصدر أمني، أن التشكيل العصابي الأول متخصص في سرقة الدراجات النارية موضحا أنه تم العثور على 12 دراجة نارية خلال عملية المداهمة ، مشيرا إلى اعتراف أفراد العصابة بجرائمهم.
وبحسب المصدر الأمني، فإن العصابة الثانية متخصصة في سرقة المنازل وتم العثور على كميات من الذهب والفضة وهواتف محمولة لديهم.
ووفقا للمصدر ذاته ، فإن التشكيل العصابي الثالث متخصص في السطو المسلح على سكن العمال والطلاب.
وأوضح المصدر الأمني، أن عملية القبض على التشكيلات العصابية الثلاثة جرت في وقت قياسي ، موضحا أن إجمالي عدد البلاغات التي وردت للأجهزة الأمنية بالمكلا خلال العام المنصرم 2019م، وصلت إلى 953 بلاغاً ، حيث تم معالجة 828 بلاغاً، فيما بلغت عدد القضايا التي قيدت ضد مجهول 125 قضية.
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