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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدعم إماراتي.. أجهزة ومعدات طبية تصل إلى بنك الدم بالمكلا صور
الأربعاء 29 يناير 2020
الخليج 365
سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أجهزة ومعدات طبية حديثة لمركز بنك الدم بمستشفى ابن سيناء بالمكلا.
ومن المقرر أن تخدم المساعدات الجديدة شريحة كبيرة من المجتمع كونه المركز الوحيد في حضرموت المتخصص في توفير كافة فصائل الدم لكافة محافظات القريبة.
وتأتي المساعدات الجديدة دعما للقطاع الصحي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
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