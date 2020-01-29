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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدعم إماراتي.. أجهزة ومعدات طبية تصل إلى بنك الدم بالمكلا صور الأربعاء 29 يناير 2020 الخليج 365 سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أجهزة ومعدات طبية حديثة لمركز بنك الدم بمستشفى ابن سيناء بالمكلا.

Advertisements ومن المقرر أن تخدم المساعدات الجديدة شريحة كبيرة من المجتمع كونه المركز الوحيد في حضرموت المتخصص في توفير كافة فصائل الدم لكافة محافظات القريبة. وتأتي المساعدات الجديدة دعما للقطاع الصحي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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