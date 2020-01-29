شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 7 من مليشيا الحوثي وإصابة أخرين في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقي سبعة من عناصر مليشيات الحوثي، مصرعهم وأصيب أخرين في المواجهات الدائرة بين الجيش اليمني والمليشيات في جبهة الضباب غربي مدينة تعز.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) /الثلاثاء/، عن مصدر عسكري قوله - إن الاشتباكات أسفرت عن السيطرة على تباب الذياب والمضيض والراعي والذروة والزاهر في جبهة الضباب ووادي الهرامية والسيطرة النارية على مواقع المليشيات في التبة السوداء والخلوة، مما أسفر عن مصرع سبعة من عناصر المليشيات وإصابة أخرين بالإضافة إلى خسائر في المعدات العسكرية والأليات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 7 من مليشيا الحوثي وإصابة أخرين في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.