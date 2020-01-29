شكرا لمتابعة خبر عن مصرع قيادات ومشرفين حوثيين .. وأسر 58 أخرين في مواجهات مع الجيش الوطني في الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صحفي يمني : الحوثي والإصلاح أكثر طرفان في اليمن حرصاً على بقاء هادي رئيساً .. لهذا السبب قائد عسكري رفيع يكشف عن المؤامرة التي أسقطت نهم ومفرق الجوف ومن الخائن (تفاصيل خطيرة) صحيفة سعودية: الميسري والجبواني يخدمان المحور القطري .. والتركي ويعملان لإفشال اتفاق الرياض (تفاصيل) عاجل : شاهد كيف خاطره هذا البطل بحياته ليثبت بالدليل القاطع ان انتصارات الحوثي وهمية وليست صحيحة(صورة صدمة ابو علي الحاكم واربكت كل حساباته على جبهة نهم)

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