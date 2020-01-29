شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة ..ان المقدشي يدعو لتسوية مع الحوثي ويكشف عن بنودها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/29 الساعة 04:04 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

فاجأ شقيق وزير الدفاع في الحكومة الشرعية، عبدالكريم المقدشي، الجميع بدعوته لوقف الحرب مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال المقدشي وهو قائد عسكري في الجيش الوطني، في تغريدة على "تويتر" رصدها (أحداث نت): "‏أدعو كافة عقلاء اليمن والمجتمع المحلي لتكوين رأي موحد بإيقاف الحرب والضغط على كل الأطراف للدخول في تسوية شاملة تحفظ للناس كرامتهم ولليمن استقلاله، وتعالج الأضرار التي شملت كل مرافق الحياة".

تغريدة رد عليها الصحافي الحقوقي همدان العليي قائلا: "‏ذلحين هذا بالله أخو وزير الدفاع وكان قيادي في الجيش الوطني؟".

Advertisements

وأضاف: "نحن مع أي تسوية وسلام حقيقي.. مش سلام يجعل اليمنيين رهائن".

وتابع العليي قائلا: "كيف يمكن عمل سلام يحفظ كرامة اليمنيين والحوثي يرفض تنفيذ أي اتفاق؟".

وختم بقوله: "بعض الناس يرددوا مصطلح "السلام" وهم لا يعرفون كيف يمكن تحقيقه. أتحداه يروح يعيش في ذمار بكرامته".