شكرا لقرائتكم خبر عن " حي الله تميم اللي مسوي لكم قلق .. هذا شماغ ربع الكفوف الحمر النشامى.. تلايطي"..الإعلامية "علا الفارس" تهاجم متابعة لها والسبب .."شماغ الشيخ تميم" !! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - هاجمت الإعلامية علا الفارس متابعة لها على تويتر تدعى منى ، بعدما مازحتها المتابعة بالشماغ الذي ترتديه ووصفته بـ “شماغ تميم” .
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وردت الفارس على المتابعة قائلة : ” حي الله تميم اللي مسوي لكم قلق .. هذا شماغ ربع الكفوف الحمر النشامى.. تلايطي”.
وأثار الرد موجة من الانتقادات الواسعة تجاه الفارس ، حيث قالت إحدى المغردات : “ردها واضح مضغوطة عبدة الفلوس، إن شاء الله تفقرهم هي وربعها بس السؤال أنتم وراه تتابعونها وتتابعون أخبارها حقروها بتختفي”.
وأضاف آخر: “هذه المفروض ما تعبرونها وحدة بلا مبدأ بكره تكحشها قطر نشوف كلامها”.
وتابع آخر : ” بعد ما عبت جيبها دولارات mbc رايحة تستعرض بقطر وراح يتم طردها وترجع للأردن”.
كانت هذه تفاصيل خبر " حي الله تميم اللي مسوي لكم قلق .. هذا شماغ ربع الكفوف الحمر النشامى.. تلايطي"..الإعلامية "علا الفارس" تهاجم متابعة لها والسبب .."شماغ الشيخ تميم" !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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