شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : مقطع فيديو من معارك نهم البوم ..يقطع الشك باليقين ويحدد الطرف المنتصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/29 الساعة 03:08 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

تتواصل المعارك العنيفة في مديرية نهم شرق صنعاء، بين قوات الجيش الوطني ومسلحي جماعة الحوثي.

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وبث المركز الإعلامي للقوات المسلحة في حسابه الرسمي على "يوتيوب" الثلاثاء، مشاهد من المعارك الشرسة التي استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

وتزامنت معارك نهم مع مواجهات عنيفة في جبهات محافظة الجوف المجاورة، في مديرية المصلوب والعقبة بمديرية خب والشعف واشتدت المعارك في جبهات حام والجرعوب بالمتون بالمحافظة نفسها.



