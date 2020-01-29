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عدن - ياسمين التهامي - الرئيس هادي يعين قائدا عسكريا متورط بجرائم ابادة ابناء الجنوب في 94 وجنود المنطقة العسكرية السابعة يقررون المغادرة
اصدر الرئيس هادي امس قرارا بتعيين اللواء الركن أحمد حسان جبران قائدا للمنطقة العسكرية السابعة.
هذا القرار اوجد استياء واسع لدى الجنود الجنوبيين المتواجدين في المنطقة السابعة، خصوصا وان القائد العسكري الجديد جبران متورط في قتل ابائهم في ابين ولحج وعدن في حرب 94 ضد ابناء الجنوب.
جديد اب برس :
حيث وتورط هذا القائد العسكري بجرائم ابادة ضد الجنوبيين، ونفء اعدامات على الساحات العامة بحق الناشطين والرافضين لتواجد قوات الاحتلال الشمالية.
وتزعم جبران احدى فصائل النهب والفيد في تلك المرحلة العصيبة على كل الجنوب.
الجنود والضباط في المنطقة السابعة قرروا مغادرتها بعد قرار الرئيس هادي المجحف بحق الجنوبيين.
مؤكدين ان هذا القرار يعد عقابا على ابناء الجنوب ورسالة للجميع بإن الرئيس هادي هو احد تلك الادوات التي احتلت الجنوب في 94 وساهمت في احتلاله.
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