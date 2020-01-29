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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بالأسماء ...مصدر عسكري يكشف تورط قيادات في الشرعية بتهديد قوات الجيش بالقصف في حال واصلت التقدم في بنهم..."تفاصيل خطيرة"

كشف مصدر عسكري ميداني من القيادات المشاركة في مواجهات نهم بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي أن التقدم الذي أحرزته مليشيا الحوثي في بعض مواقع جبهة نهم وتراجع الجيش الوطني يرجع لتهديدات تلقاها القادة الميدانيين بقصفهم من قبل طائرات التحالف.

ونوه المصدر أن شخصية بارزة في الشرعية سربت عبر أذرعها خبرا مفاده أن التحالف العربي لدعم الشرعية سيقوم بقصف قوات الجيش الوطني في حال استمرت في تقدمها ودحرت مليشيا الحوثي.

جديد اب برس :

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وأشار المصدر إلى أن تلك الشخصية هي رئيس الوزراء معين عبدالملك الذي سرب تلك التهديدات عبر عدد من أذرعه وفي المقدمة مدير مكتبه الذي بدوره استخدم أشخاص آخرين لتسريب تلك المعلومات كون أي تقدم للجيش الوطني سيكشف خيانته وفساده وسيطيح به من منصبه على اعتبار أن الشرعية ستعلن للجميع قوتها وقدرتها على مد نفوذها على اليمن كاملا وهو ما لا يريده معين كون بقاء الأوضاع كما هي عليه يطيل بقائه في منصبه ويزيد من صلاحياته في ممارسة الفساد والخيانة خاصة أن المجلس الانتقالي الجنوبي يستخدمه كيد يمنى لتقليص صلاحيات الرئيس هادي وإبداه عاجزا أمام أبناء اليمن.

وأوضح المصدر أيضا أن معين يهدف لتأليب أبناء القوات المسلحة على التحالف وخاصة السعودية التي بدأت تقلص صلاحياته بعد معرفتها بأنه اليد اليمنى للإمارات.