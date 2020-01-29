شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مذيعة MBC الفاتنة "لجين عمران" تصدم الشارع السعودي وتعترف بكل جراءة: دخلت في علاقة مع هذا الرجل ومارست معه حتى أنجبت.. لكن النهاية كانت صادمة! (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - علقت الإعلامية السعودية ” لجين عمران” ، على طلاقها من زوجها السابق بتصريح صادم حيث أكدت أنها فخورة لكونها مطلقة لأن الطلاق ليس حرام أو عيب وإلا ما كان للشرع أن يحلله . --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • مذيعة MBC الفاتنة "لجين عمران" تصدم الشارع السعودي وتعترف بكل جراءة: دخلت في علاقة مع هذا الرجل ومارست معه حتى أنجبت.. لكن النهاية كانت صادمة! (فيديو) • عـــــاجـــــل : إعلان حالة الطوارئ .. وفاة رئيس عربي قبل قليل Advertisements • مذيعة MBC "لجين عمران" تحول شكلها من عجوز في سن الخمسين إلى فتاة مثيرة بالعشرينات ..شاهدو كيف اصبحت .."فيديو وصور" • الفنانة المصرية غادة عبدالرزاق تقع بالمحضور .. عدسة محترفة تقتحم غرفة نومها وتصطادها وهي بين احضان فنان شهير .. شاهد الفيديو • وداعاً لكل المنشطات الجنسية .. ملعقة واحدة يومياً من هذة الوصفة البسيطة تجعلك فحلاً كألثور حتى لو تجاوز عمرك التسعين عام ..شاهد --------------------------------- وقالت الإعلامية لجين عمران في حديث مصور نشرته ” ليالينا “، أفتخر جدا أني مطلقة والطلاق كان برغبة شخصية مني” وتابعت “الطلاق ليس عيب او حرام ويحلله الشرع والدين، فلذلك موضوع إني أشوف نفسي مش مرتاحة أو مبسوطة ومهانة كرامتي ، إيش المانع إني أطلب الطلاق، أطلب الطلاق بإرادتي وأقدر أكافح وأشتغل وأصرف على نفسي وأتخذ قراراتي”. قالت عمران ” تزوجت وأنا عمري 16 سنة وخلفت بنتي وعمري 17 أما أبني خلفته وأنا بعمر ال19 سنة “.

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