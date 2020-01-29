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صنعاء - ياسمين الخيامي - بالإسم.. قبيلة تسلمت سلاح فتاك وملايين الريالات من السعودية ثم وجهت طعنة غادرة لقوات الشرعية وسلمت هذه المنطقة الاستراتيجية للحوثيين دون اطلاق رصاصة واحدة

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كانت هذه تفاصيل خبر بالإسم.. قبيلة تسلمت سلاح فتاك وملايين الريالات من السعودية ثم وجهت طعنة غادرة لقوات الشرعية وسلمت هذه المنطقة الاستراتيجية للحوثيين دون اطلاق رصاصة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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