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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست فلبينية ولا اندنوسية ولا حبشية..مغتربة في السعودية تخادع الجميع بحيلة شيطانية لا تخطر على بال ابليس وترتكب جريمة وحشية اهتزت لها السموات والارض

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