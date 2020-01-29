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صنعاء - ياسمين الخيامي - ملك عربي ستعمل اسرائيل معه وسيكون ذراها القوي ي المنطقة ..وترامب يصفه "بالأكثر من رائع"!! ( لن تصدق من هو هذا الملك )

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن شكره لرئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ولدول عمان والبحرين والإمارات لمساعدة الولايات المتحدة في رؤية "صفقة القرن"، وإرسال سفرائهم لحضور كلمته اليوم في البيت الأبيض.

وقال ترامب، في كلمة بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء، "أشكر نتنياهو بشكل خاص، وعمان والبحرين والإمارات لمساعدتنا وإرسال سفرائهم للحضور اليوم".

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وأضاف "إسرائيل ستعمل مع شخص رائع وهو ملك الأردن".



جاء ذلك في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء تضمنت تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن".

وأكد أن "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعهم من أجل نشر العنف والإرهاب".



وتابع قائلا "إذا لم نقدم شيئا تاريخيا للفلسطينيين لن يكون هذا الاتفاق عادلاً".

وذكر ترامب أنه "قال للرئيس الفلسطيني إنه إذا اختار السلام فإن أمريكا وغيرها من الدول ستكون على أهبة الاستعداد للمساعدة".

وأضاف "قلت لعباس إن الأراضي المخصصة لدولته الجديدة ستبقى مفتوحة ولن يحدث فيها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات".

وتابع "الرؤية الأمريكية ستضع نهاية لاعتماد الفلسطينيين على المؤسسات الخيرية والمعونة الأجنبية وتدعو للتعايش السلمي".

بدوره، أعرب نتنياهو، عن شكره لحضور سفراء عمان والبحرين والإمارات في البيت الأبيض خلال إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاصيل "خطة أمريكا للسلام" في الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو، "يا لها من سعادة أن نرى سفراء عمان والإمارات والبحرين معنا هنا".