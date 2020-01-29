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صنعاء - ياسمين الخيامي - لاول مرة منذ مصرعه..الرئيس هادي يباغت اكبر قائد عسكري أمريكي ويكشف رأيه بكل وضوح عن مقتل قاسم سليماني وكيف انعكس الامر كارثيا على الوضع في اليمن

2020/01/29 الساعة 05:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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