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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع 19 حوثيا خلال معارك عنيفة شمالي نهم بصنعاء الأربعاء 29 يناير 2020 صنعاء - الخليج 365 لقي 19 من عناصر المليشيات مصرعهم وأصيب آخرون خلال مواجهات عنيفة شهدتها الجبال المطلة الساقية والمحاذية لجبال يام شمالي نهم منذ ساعات الصباح الأولى تزامن مع قصف مدفعي وغارات لطيران التحالف استهدف تعزيزات ومواقع للمليشيات.

وأكد مصدر عسكري أن ما لا يقل عن 19 من عناصر المليشيات لقوا مصرعهم خلال المواجهات التي شهدتها في الجبال المطلة على الساقية والمحاذية لجبال يام شمالي نهم اثر هجوم للمليشيات على مواقع الجيش. Advertisements وقال إن أبطال القوات الحكومية استدرجوا عناصر الحوثي الى الشعب الواقع وسط الجبهة واطبقوا عليهم الحصار ولاتزال جثثهم مرمية فيما لاذ البقية بالفرار. وأفاد المصدر أن طيران التحالف أعطب عربة بي ام بي للمليشيات بغارة جوية بالإضافة إلى استهداف المدفعية مواقع وتعزيزات المليشيات في ذات الجبهة، بحسب موقع الجوف نيوز. ودعا المصدر الهلال الأحمر لانتشال جثث عناصر المليشيات المرمية في شعاب الجبهة. وتشهد جبهات الجوف معارك عنيفة تكبدت فيها المليشيات نحو 80 قتيل بالإضافة الى جرح اخرين.

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