شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : تفاصيل الانفجار الذي هز العاصمة صنعاء قبل قليل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل وسبب الإنفجار العنيف الذي هز قلب العاصمة صنعاء صحفي ومحلل سياسي .. يكشف عن مفاوضات سريةتجري بين الحوثيين واللواء امين العكيمي يرسل نجله قائد اللواء الى العاصمة صنعاء (تفاصيل خطيرة) عاجل : غارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء (المواقع المستهدافة) آخر مستجدات المواجهات بالجوف واين تدور المعارك وطبيعة الوضع العسكري لقوات الجيش الوطنس والحوثيين .. ومصرع قيادي بارز ومناشدة لانتشال الجثث (تفاصيل طارية)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : تفاصيل الانفجار الذي هز العاصمة صنعاء قبل قليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.