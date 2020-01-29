شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو وصور : سيارة معلقة أعلى نفق الأندلس بجدة في حادث "غريب" ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لحادث غريب أعلى نفق بجدة .
وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد السائقين ، سيارة معلقة أعلى نفق شارع الأندلس ، وتقترب من السقوط على السيارات التي تمر من داخل النفق .
ولم تُكشف تفاصيل عن كيفية وقوع الحادث أو إذا كانت هناك إصابات .
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