شكرا لقرائتكم خبر عن اخر..مستجدات معركة الجوف ..اندلاع معارك عنيفة في مديرية الغيل "مصرع مشرف العمليات العسكرية في المحافظة وسقوط العشرات قتلى واسر 85 واغتنام عتاد عسكري واطقم " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/29 الساعة 01:59 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

لقي العشرات من مليشيا الحوثي، الثلاثاء، مصرعهم، بينهم قيادي ميداني بارز، وأسر 85 أخرين، على يد قوات الجيش الوطني، في محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

Advertisements

وقالت مصادر محلية، إن المواجهات التي تدور في مديرية الغيل بحافظة الجوف، بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي، أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي البارز، والمشرف العام في المحافظة، المُكنى "أبو نجيب محسن مانع الشريف".

وبحسب المصادر، فقد تمكن الجيش الوطني من أسر 85 من عناصر مليشيا الحوثي، واغتنام 12 طقمًا، وسقوط العشرات من المليشيا بين قتيل وجريح، خلال محاولتهم السيطرة على المديرية.

وتدور معارك طاحنة منذ نحو أسبوع في جبهة نهم، ومحافظتي مأرب والجوف، لقي خلالها العشرات من المليشيا مصرعهم، بينهم قيادات ميدانية بارزة.

