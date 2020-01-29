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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : هذا مايحدث الان اشتباكات عنيفة في كافة محاور جبهة نهم.. ( تفاصيل المعارك )

احتدمت الاشتباكات في كافة محاور نهم، من الميمنة صوب جبال صلب وقرود وصولا إلى أطراف مفرق الجوف، واتساع رقعتها إلى الميسرة في جبال يام المحاذية لمديرية غيل الجوف التي هي الأخرى تشهد معارك عنيفة.

وتحدثت مصادر محلية عن اشتباكات كر وفر تشهدها معظم جبهات مديرية نهم شرق محافظة صنعاء، دون إحراز تقدم جديد لأي طرف.

جديد اب برس :

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وشن طيران التحالف أكثر من 11 على جبال يام ومعسكر الفرضة ومفرق الجوف.