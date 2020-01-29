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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. مذيعة الجزيرة “علا الفارس” تمارس رغبتها المجنونة مع “حصان” وتتعرض لهجوم سعودي عنيف بسبب هذه الملابس (صور)

منذ مغادرة المذيعة الأردنية علا الفارس قناة “أم بي سي” بعد تغريدتها الشهيرة “هلا بالخميس”، وانضمامها بعد ذلك لقناة “الجزيرة”، وهي تتعرّض دائماً للهجوم من متابعين سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لا يفوّتون فرصة لانتقادها بسبب انضمانها لـ”المعسكر القطريّ”، وفق وصفهم.

مذيعة الجزيرة “علا الفارس” تمارس رغبتها

ونشرت أخيراً الفارس في حسابها عبر “إنستغرام” صورة قديمة لها، وهي على ظهر الخيل، وتضع الشماغ حول عنقها، فكتب لها أحد المعلّقين: “شماغ تميم” ليأتي الرد سريعاً من الفارس قائلة: “حيّا الله تميم اللي مسويلكم قلق”، مضيفة: “هذا شماغ النشامي أي الشماغ الأردني الأصيل”.

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