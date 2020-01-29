شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : انفجار عنيف يهز العاصمة #صنعاء.. ومصادر تكشف السبب!؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : انفجار عنيف يهز العاصمة #صنعاء.. ومصادر تكشف السبب!؟

هز انفجار عنيف في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء، الأحياء الشمالية في صنعاء. جديد اب برس : Advertisements وبحسب سكان محليون فإن انفجارا هائلا سُمع شمال صنعاء . وأفادوا بأن الانفجار وقع في قاعدة الديلمي مشيرين الى انه ناجم عن فشل المليشيات الحوثية في إطلاق صاروخ باليستي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــــاجل : انفجار عنيف يهز العاصمة #صنعاء.. ومصادر تكشف السبب!؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.